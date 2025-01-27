Під Часів Яр зайшли спецназ Ахмат, нацисти з ДШРГ Русич та залишки ПВК Вагнер

Голова спецназу "Ахмат" та нацист Мільчаков з ДШРГ "Русіч". Фото: Скриншот

У районі населеного пункту Часів Яр Донецької області з'явилися підрозділи чеченців з "Ахмат", до складу яких входять колишні учасники так званої ПВК "Вагнер", а також бойовики неонацистського формування "Русич" під командуванням відкритого нациста Олексія Мільчакова. Вони збираються зайнятися так званою "денацифікацією України".

Про цю дивовижну суміш із підрозділів окупантів проінформував в етері Суспільного представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

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Тут цікаво те, що три різні по суті та за переконаннями угруповання діють на єдиному напрямку. І якщо із залишками ПВК Вагнер все зрозуміло, то співпрацю чеченців з "Ахмат" та нацистів з "Русич" критикують в обох таборах. Сам Олексій Мільчаков на зустрічі з Апті Алаудіновим виглядав пригнічено, за що був звинувачений своїми прихильниками у тому, що "Русич ліг під чеченців".

Втім, засновник та командир ПВК Вагнер Дмитро Уткін теж був відомий як нацист. Саме тому на честь улюбленого композитора Гітлера він і назвав так свою ПВК.

Нацистські наколки Уткіна і отримання нагороди від Путіна. Фото: Медіавектор

Сам Олексій Мільчаков (кличка Фріц) сумно відомий тим, що його підрозділ брав участь у боях часів АТО на Донеччині. Одного з його спільників, Яна Петровського (кличка Слов'янин), зараз судять у Фінляндії за воєнні злочини на Донбасі, у тому числі за розстріл українців.

Сам Мільчаков відомий як живодер, відкритий нацист та расист, про що він неодноразово зізнавався у своїх інтерв'ю. Також в одному з них він заявляв, що його підрозділ "відпрацьовував тактичну медицину на полоненому бійці ЗСУ".

Ситуація у Часовому Ярі

За інформацією Полухіна, ці окупаційні сили мають бойовий досвід та пройшли інтенсивну підготовку як для ведення бойових дій як у міських умовах, так і на відкритій місцевості. За словами Полухіна, окрім підрозділів "Ахмат" в районі Часового Яру діють військові з 98-ї російської повітрянодесантної дивізії, які здійснюють штурмові дії та намагаються захопити оборонні рубежі Збройних сил України.

Ситуація в районі Часового Яру залишається складною. Проте Збройні сили України успішно відбивають всі атаки та беруть у полон російських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно військові спростували чутки про окупацію Часового Яру. Сержант 24-го окремого штурмового батальйону Олександр Колим запевнив, що ЗСУ тримають позиції, попри штурми ворога.

Наразі в Часовому Яру тривають активні бойові дії. Російські загарбники не припиняють спроб захопити місто, зокрема окупанти намагалися "лізти" на комбінат вогнетривких матеріалів.