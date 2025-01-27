Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі arrow

Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

27 січня 2025 06:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Під Часів Яр зайшли спецназ Ахмат, нацисти з ДШРГ Русич та залишки ПВК Вагнер
Голова спецназу "Ахмат" та нацист Мільчаков з ДШРГ "Русіч". Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У районі населеного пункту Часів Яр Донецької області з'явилися підрозділи чеченців з "Ахмат", до складу яких входять колишні учасники так званої ПВК "Вагнер", а також бойовики неонацистського формування "Русич" під командуванням відкритого нациста Олексія Мільчакова. Вони збираються зайнятися так званою "денацифікацією України". 

Про цю дивовижну суміш із підрозділів окупантів проінформував в етері Суспільного представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

Читайте також:

Дивна суміш кавказців та нацистів

Тут цікаво те, що три різні по суті та за переконаннями угруповання діють на єдиному напрямку. І якщо із залишками ПВК Вагнер все зрозуміло, то співпрацю чеченців з "Ахмат" та нацистів з "Русич" критикують в обох таборах. Сам Олексій Мільчаков на зустрічі з Апті Алаудіновим виглядав пригнічено, за що був звинувачений своїми прихильниками у тому, що "Русич ліг під чеченців". 

Втім, засновник та командир ПВК Вагнер Дмитро Уткін теж був відомий як нацист. Саме тому на честь улюбленого композитора Гітлера він і назвав так свою ПВК.

Дмитро Уткін ПВК Вагнер нацист
Нацистські наколки Уткіна і отримання нагороди від Путіна. Фото: Медіавектор

Сам Олексій Мільчаков (кличка Фріц) сумно відомий тим, що його підрозділ брав участь у боях часів АТО на Донеччині. Одного з його спільників, Яна Петровського (кличка Слов'янин), зараз судять у Фінляндії за воєнні злочини на Донбасі, у тому числі за розстріл українців. 

Сам Мільчаков відомий як живодер, відкритий нацист та расист, про що він неодноразово зізнавався у своїх інтерв'ю. Також в одному з них він заявляв, що його підрозділ "відпрацьовував тактичну медицину на полоненому бійці ЗСУ".

Ситуація у Часовому Ярі

За інформацією Полухіна, ці окупаційні сили мають бойовий досвід та пройшли інтенсивну підготовку як для ведення бойових дій як у міських умовах, так і на відкритій місцевості. За словами Полухіна, окрім підрозділів "Ахмат" в районі Часового Яру діють військові з 98-ї російської повітрянодесантної дивізії, які здійснюють штурмові дії та намагаються захопити оборонні рубежі Збройних сил України.

Ситуація в районі Часового Яру залишається складною. Проте Збройні сили України успішно відбивають всі атаки та беруть у полон російських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно військові спростували чутки про окупацію Часового Яру. Сержант 24-го окремого штурмового батальйону Олександр Колим запевнив, що ЗСУ тримають позиції, попри штурми ворога.

Наразі в Часовому Яру тривають активні бойові дії. Російські загарбники не припиняють спроб захопити місто, зокрема окупанти намагалися "лізти" на комбінат вогнетривких матеріалів.

Донецька область ПВК Вагнера війна в Україні ситуація на фронті Часів Яр

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:30 Українці не залишаться без хліба — якою буде посівна у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:30 Українці не залишаться без хліба — якою буде посівна у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Скільки разів можна ігнорувати повістку в ТЦК — вже є відповідь

06:10 Шість пенсій авансом — хто має право на виплату

06:05 Чому Pillar 2 змінить світову податкову систему

06:02 Очищення пам'яті на смартфоні — як зробити без видалення додатків

06:00 Кредити в Ощадбанку — яка несподіванка чекала на клієнта

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати