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Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

27 января 2025 06:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Под Часов Яр зашли спецназ Ахмат, нацисты из ДШРГ Русич и остатки ЧВК Вагнер
Глава спецназа "Ахмат" и нацист Мильчаков из ДШРГ "Русич". Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области появились подразделения чеченцев из "Ахмат", в состав которой входят бывшие участники так называемой ЧВК "Вагнер", а также боевики неонацистского формирования "Русич" под командованием открытого нациста Алексея Мильчакова. Они собираются заняться так называемой "денацификацией Украины".

Об этой удивительной смеси из подразделений оккупантов проинформировал в эфире Суспільного представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин.

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Тут интересно то, что три разные по сути и по убеждениям группировки действуют на едином направлении. И если с остатками ЧВК Вагнер все понятно, то сотрудничество чеченцев из "Ахмат" и нацистов из "Русич" критикуют в обоих лагерях. Сам Алексей Мильчаков на встрече с Апти Алаудиновым выглядел подавленно, за что был обвинен своими сторонниками в том, что "Русич лег под чеченцев".

Впрочем, основатель и командир ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин тоже был известен как нацист. Именно поэтому в честь любимого композитора Гитлера он и назвал так свою ЧВК.

Дмитрий Уткин ЧВК Вагнер нацист
Нацистские наколки Уткина и получение награды от Путина. Фото: Медиавектор

Сам Алексей Мильчаков (кличка Фриц) печально известен тем, что его подразделение участвовало в боях времен АТО на Донетчине. Одного из его сообщников, Яна Петровского (кличка Славянин), сейчас судят в Финляндии за военные преступления на Донбассе, в том числе за расстрел украинцев.

Сам Мильчаков известен как живодер, открытый нацист и расист, о чем он не раз признавался в своих интервью. Также в одном из них он заявлял, что его подразделение "отрабатывало тактическую медицину на пленном бойце ВСУ".

Ситуация в Часовом Яру

По информации Полухина, эти оккупационные силы имеют боевой опыт и прошли интенсивную подготовку как для ведения боевых действий как в городских условиях, так и на открытой местности.

По словам Полухина, кроме подразделений "Ахмат", в районе Часового Яра действуют военные из 98-й российской воздушно-десантной дивизии, которые осуществляют штурмовые действия и пытаются захватить оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины.

По словам Полухина, в районе Часового Яра действуют военные из 98-й российской воздушно-десантной дивизии, которые осуществляют штурмовые действия и пытаются захватить оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины.

Ситуация в районе Часового Яра остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины успешно отражают все атаки и берут в плен российских военнослужащих.

Напомним, недавно военные опровергли слухи об оккупации Часового Яра. Сержант 24 отдельного штурмового батальона Александр Колым заверил, что ВСУ держат позиции, несмотря на штурмы врага.

Сейчас в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия. Российские захватчики не прекращают попыток захватить город, в частности оккупанты пытались "лезть" на комбинат огнеупорных материалов.

Донецкая область ЧВК Вагнера война в Украине ситуация на фронте Часов Яр

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