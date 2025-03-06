Залужний назвав втрати України у війні проти Росії критичними

Посол у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та чинний посол у Великій Британії Валерій Залужний назвав втрати України у війні проти Росії. За його словами, йдеться про 50 тисяч вбитих та понад 300 тисяч поранених.

Про це Залужний заявив під час виступу у Школі публічного управління Українського Католицького Університету.

Читайте також:

Втрати України у війні

"Чи є в Україні стільки людей? Мені здається, якщо ми навіть дівчат будемо призивати, не вистачить. Треба об'єктивно до цього підходити. Нинішній стан втрат, який ми маємо, ніхто не міг навіть уявити, в цих умовах він є критичним", — сказав Залужний.

За його словами, внаслідок бойових дій Україна зазнала втрат у вигляді 50 тисяч вбитими, в той час як на військовому обліку загалом стояли 5,5 мільйона осіб. Водночас понад 300 тисяч людей були поранені. Ексголовком зауважив, зараз нікому воювати й це "критична точка", яку Україна "навряд чи перейде".

Але у Росії також дуже вагомі втрати, хоч вона й має значно кращу демографію. Залужний уточнив, що для ворога 250 тисяч загиблих — це критична кількість.

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити, щоб відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони воювати? Це інша справа", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея під час участі у війні на боці Росії втратила близько 4 000 бійців.

А в Міністерстві оборони України повідомили, що лише за лютий 2025 року Росія зазнала понад 36,5 тисячі безповоротних та санітарних втрат.