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Скільки солдат та техніки втратила РФ за лютий — дані МО

1 березня 2025 12:47
Євгенія Брюховецька - редактор
У Міноборони назвали безповоротні втрати РФ у лютому
Знищений російський танк. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Євгенія Брюховецька - редактор

Росія у бойових діях в Україні в лютому 2025 року зазнала понад 36,5 тисячі безповоротних втрат. Також Сили оборони України знищили понад 5800 одиниць техніки ворога.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 1 березня.

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У лютому безповоротні та санітарні втрати російської армії становили 36 570 осіб — умовно це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. Також протягом минулого місяця захисники знищили та уразили:

  • 1 415 артилерійських систем; 
  • 331 танк;
  • 596 бойових броньованих машин;
  • 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн. 

У міністерстві нагадали, що найбільших втрат особового складу армія Росії зазнала у грудні 2024 року — 48 670 убитими та пораненими. 

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Зведення Міноборони

Нагадаємо, 7 лютого під Москвою були знищені два новітні радіолокаційні комплекси "Валдай", які використовують для автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

Також у Курській області росіяни залучили нові групи північнокорейських солдатів, які почали використовувати нову тактику для штурмів.

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