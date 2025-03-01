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Сколько солдат и техники потеряла РФ за февраль — данные МО

1 марта 2025 12:47
Евгения Брюховецкая - редактор
В Минобороны назвали безвозвратные потери РФ в феврале
Уничтоженный российский танк. Иллюстративное фото: открытые источники
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия в боевых действиях в Украине в феврале 2025 года понесла более 36,5 тысячи безвозвратных потерь. Также Силы обороны Украины уничтожили более 5800 единиц техники врага.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 1 марта.

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В феврале безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 36 570 человек — условно это численность трех мотострелковых дивизий. Также в течение прошлого месяца защитники уничтожили и поразили:

  • 1 415 артиллерийских систем;
  • 331 танк;
  • 596 боевых бронированных машин;
  • 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн.

В министерстве напомнили, что наибольшие потери личного состава армия России понесла в декабре 2024 года — 48 670 убитыми и ранеными.

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Сводка Минобороны

Напомним, 7 февраля под Москвой были уничтожены два новейших радиолокационных комплекса "Валдай", которые используют для автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.

Также в Курской области россияне привлекли новые группы северокорейских солдат, которые начали использовать новую тактику для штурмов.

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