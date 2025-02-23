Скільки бійців втратила КНДР в Україні — Зеленський назвав цифру

Зеленський назвав оновлені дані щодо втрат КНДР в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати Північної Кореї під час участі у війні на боці Росії. За його словами, наразі вони становлять 4 000 бійців.
Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.
Втрати Північної Кореї
Зеленський зазначив, що КНДР втратила в Україні 4 000 власних бійців. Але замість них мають прийти додатково ще 1 500-2 000 осіб.
За словами президента, Росія та Північна Корея мають "достатньо серйозні відносини" та проводять спільні навчання.
"Про ризики, дрони, РЕБ — вони все це "привозять" до Північної Кореї і, я думаю, на цьому базуватимуть свою новітню підготовку армії. Це великий ризик для регіону", — уточнив він.
Раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея задовольняє 50% потреб Росії у боєприпасах, а також масово постачає гаубиці та РСЗВ.
А видання Reuters писало, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про подальшу підтримку Росії у війні проти України.
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