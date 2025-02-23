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Зеленський назвав оновлені дані щодо втрат КНДР в Україні

23 лютого 2025 18:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки бійців втратила КНДР в Україні — Зеленський назвав цифру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати Північної Кореї під час участі у війні на боці Росії. За його словами, наразі вони становлять 4 000 бійців.

Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Зеленський зазначив, що КНДР втратила в Україні 4 000 власних бійців. Але замість них мають прийти додатково ще 1 500-2 000 осіб.

За словами президента, Росія та Північна Корея мають "достатньо серйозні відносини" та проводять спільні навчання.

"Про ризики, дрони, РЕБ — вони все це "привозять" до Північної Кореї і, я думаю, на цьому базуватимуть свою новітню підготовку армії. Це великий ризик для регіону", — уточнив він.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея задовольняє 50% потреб Росії у боєприпасах, а також масово постачає гаубиці та РСЗВ.

А видання Reuters писало, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про подальшу підтримку Росії у війні проти України.

Володимир Зеленський КНДР війна в Україні втрати окупантів Курська область Північна Корея
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