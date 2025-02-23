Сколько бойцов потеряла КНДР в Украине - Зеленский назвал цифру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери Северной Кореи во время участия в войне на стороне России. По его словам, сейчас они составляют 4000 бойцов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Потери Северной Кореи

Зеленский отметил, что КНДР потеряла в Украине 4000 собственных бойцов. Но вместо них должны прийти дополнительно еще 1500-2000 человек.

По словам президента, Россия и Северная Корея имеют "достаточно серьезные отношения" и проводят совместные учения.

"О рисках, дронах, РЭБ — они все это "привозят" в Северную Корею и, я думаю, на этом будут базировать свою новейшую подготовку армии. Это большой риск для региона", — уточнил он.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея удовлетворяет 50% потребностей России в боеприпасах, а также массово поставляет гаубицы и РСЗО.

А издание Reuters писало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о дальнейшей поддержке России в войне против Украины.