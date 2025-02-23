Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Північна Корея задовольняє 50% потреб Росії стосовно боєприпасів. КНДР масштабно почала постачати РФ гаубиці та РСЗВ.

Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив під час форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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За словами Буданова, Росія значно збільшує кількість та нарощує виробництво зброї. Особливо це стосується КАБів та дронової техніки.

"Не можна в цьому аспекті не згадати про їх вже тепер можна казати стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасів — це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм РСЗВ. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в курській області. Корея приймає активну участь у війні проти нас", — заявив Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов також заявив, що вірить у закінчення війни цього року. Він додав, що Росії потрібен перепочинок.

Начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко наголосив, що Росія хоче "передишку" тільки з однієї причини. Він переконаний, що після відновлення сил вона знову піде на Україну.