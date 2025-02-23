Как КНДР помогает России воевать — ответ Буданова

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Северная Корея удовлетворяет 50% потребностей России в боеприпасах. КНДР масштабно начала поставлять РФ гаубицы и РСЗО.

Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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По словам Буданова, Россия значительно увеличивает количество и наращивает производство оружия. Особенно это касается КАБов и дроновой техники.

"Нельзя в этом аспекте не упомянуть об их уже теперь можно говорить стратегическом союзнике Северной Корее, которая на 50% удовлетворяет все расходы фронта в боеприпасах. 50% боеприпасов — это корейские боеприпасы. Так же начались масштабные поставки вооружения. Прежде всего это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм РСЗО. Всем известен уже факт использования корейских военнослужащих в курской области. Корея принимает активное участие в войне против нас", — заявил Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов также заявил, что верит в окончание войны в этом году. Он добавил, что России нужна передышка.

Начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко отметил, что Россия хочет "передышку" только по одной причине. Он убежден, что после восстановления сил она снова пойдет на Украину.