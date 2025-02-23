Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Буданов висловився, коли закінчиться війна arrow

Буданов висловився, коли закінчиться війна

23 лютого 2025 16:30
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Буданов відповів, коли закінчиться конфлікт
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вірить у закінчення війни цього року. За його словами, Росії потрібен перепочинок.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли закінчиться війна — думка Буданова

У коментарі Новини.LIVE Буданов сказав, що вірить у закінчення війни цього року. 

Мовляв, Росії потрібна "передишка" — зупинка вогню, інша причина — це висока ціна війни для РФ.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну цього року.

Крім того, очільник ОПУ Андрій Єрмак відповів, чи розглядає Україна територіальні поступки

Україна Кирило Буданов війна в Україні Росія 3 роки війни
Реклама
Реклама
Реклама