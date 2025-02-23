Війна в Україні — Буданов відповів, коли закінчиться конфлікт

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вірить у закінчення війни цього року. За його словами, Росії потрібен перепочинок.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

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У коментарі Новини.LIVE Буданов сказав, що вірить у закінчення війни цього року.

Мовляв, Росії потрібна "передишка" — зупинка вогню, інша причина — це висока ціна війни для РФ.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну цього року.

Крім того, очільник ОПУ Андрій Єрмак відповів, чи розглядає Україна територіальні поступки.