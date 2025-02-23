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Буданов высказался, когда закончится война

23 февраля 2025 16:30
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — Буданов ответил, когда закончится конфликт
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов верит в окончание войны в этом году. По его словам, России нужна передышка.

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.

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В комментарии Новини.LIVE Буданов сказал, что верит в окончание войны в этом году.

Мол, России нужна "передышка" — остановка огня, другая причина — это высокая цена войны для РФ.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году.

Кроме того, глава ОПУ Андрей Ермак ответил, рассматривает ли Украина территориальные уступки.

Украина Кирилл Буданов война в Украине Россия 3 года войны
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