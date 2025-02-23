Война в Украине — Буданов ответил, когда закончится конфликт

Буданов высказался, когда закончится война
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов верит в окончание войны в этом году. По его словам, России нужна передышка.
Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.
Когда закончится война — мнение Буданова
В комментарии Новини.LIVE Буданов сказал, что верит в окончание войны в этом году.
Мол, России нужна "передышка" — остановка огня, другая причина — это высокая цена войны для РФ.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году.
Кроме того, глава ОПУ Андрей Ермак ответил, рассматривает ли Украина территориальные уступки.
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