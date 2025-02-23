Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вище керівництво РФ вперше усвідомило, яку страшну помилку зробило у 2022 році. Вони почали повномасштабне вторгнення в Україну, опираючись на абсолютно неправдиві дані.

Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив під час форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Буданов наголосив, що Росія мріяла захопити українську столицю за три доби, а за 10 днів подавити осередки опору по країні. Щоправда, плани окупантів провалились.

"Це повний провал їхніх спеціальних і розвідувальних служб, які покладалися на агентуру в Україні. По факту, на це просто списувалися величезні кошти", — заявив керівник ГУР МО.

Нагадаємо, під час форуму Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що армія України переходить на корпусну систему управління. Наразі вже створено п'ять таких корпусів.

Сирський також зазначив, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається складною. Разом з тим, Україна працює над тим, щоб це змінити.