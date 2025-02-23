Россия признала свою роковую ошибку — Буданов назвал ее

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Высшее руководство РФ впервые осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году. Они начали полномасштабное вторжение в Украину, опираясь на абсолютно ложные данные.

Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Буданов отметил, что Россия мечтала захватить украинскую столицу за трое суток, а за 10 дней подавить очаги сопротивления по стране. Правда, планы оккупантов провалились.

"Это полный провал их специальных и разведывательных служб, которые полагались на агентуру в Украине. По факту, на это просто списывались огромные средства", — заявил руководитель ГУР МО.

Напомним, во время форума Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что армия Украины переходит на корпусную систему управления. Сейчас уже создано пять таких корпусов.

Сырский также отметил, что ситуация с обеспечением оружием и военной техникой остается сложной. Вместе с тем, Украина работает над тем, чтобы это изменить.