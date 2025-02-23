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Сибіга заявив, що Зеленський сказав закінчити війну цього року

23 лютого 2025 14:30
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — коли має закінчитися конфлікт
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні вже цього року. Українська сторона працює над цим питанням

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на форумі "Україна. Рік 2025". 

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"Президент ставить завдання — закінчити війну вже цього року. Ми всі над цим працюємо", — сказав Андрій Сибіга.

Він вважає, що саме цього  року Україна має шанс на відновлення миру. 

"Шанс в цей складний турбулентний період. Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України", — додав міністр.

Нагадаємо, 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори про війну в Україні у Саудівській Аравії. В РФ заявляли, що прогрес у переговорах можливий у найближчі 2-3 місяці.

Також агентство Reuters повідомило, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії

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