Війна в Україні — коли має закінчитися конфлікт

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні вже цього року. Українська сторона працює над цим питанням

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на форумі "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Коли закінчиться війна в Україні

"Президент ставить завдання — закінчити війну вже цього року. Ми всі над цим працюємо", — сказав Андрій Сибіга.

Він вважає, що саме цього року Україна має шанс на відновлення миру.

"Шанс в цей складний турбулентний період. Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України", — додав міністр.

Нагадаємо, 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори про війну в Україні у Саудівській Аравії. В РФ заявляли, що прогрес у переговорах можливий у найближчі 2-3 місяці.

Також агентство Reuters повідомило, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії.