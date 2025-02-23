Война в Украине — когда должен закончиться конфликт

Сибига заявил, что Зеленский сказал закончить войну в этом году
Президент Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году. Украинская сторона работает над этим вопросом
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на форуме "Украина. Год 2025".
Когда закончится война в Украине
"Президент ставит задачу — закончить войну уже в этом году. Мы все над этим работаем", — сказал Андрей Сибига.
Он считает, что именно в этом году Украина имеет шанс на восстановление мира.
"Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины", — добавил министр.
Напомним, 18 февраля представители США и России начали переговоры о войне в Украине в Саудовской Аравии. В РФ заявляли, что прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2-3 месяца.
Также агентство Reuters сообщило, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии.
Читайте Новини.LIVE!