Война в Украине — когда должен закончиться конфликт

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году. Украинская сторона работает над этим вопросом

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на форуме "Украина. Год 2025".

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"Президент ставит задачу — закончить войну уже в этом году. Мы все над этим работаем", — сказал Андрей Сибига.

Он считает, что именно в этом году Украина имеет шанс на восстановление мира.

"Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины", — добавил министр.

Напомним, 18 февраля представители США и России начали переговоры о войне в Украине в Саудовской Аравии. В РФ заявляли, что прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2-3 месяца.

Также агентство Reuters сообщило, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии.