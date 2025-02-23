Перехід ЗСУ на корпусну систему управління — що каже Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Новини.LIVE

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, на якому етапі перехід ЗСУ на корпусну систему управління. За його словами, створено вже п'ять таких корпусів.

Про це він розповів на форумі "Україна. Рік 2025".

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Сирський нагадав, що перехід ЗСУ на корпусну систему управління розпочали ще минулого року. Станом на сьогодні їх створено вже п'ять.

"Була розроблена концепція реорганізації Збройних сил України в умовах війни. Звичайно, ми розібралися та вивчили всі моделі. Це корпусна модель, це дивізійна модель. В наших умовах вона оптимальна і найбільш ефективна. Тому ми плануємо створити певну кількість корпусів. П'ять вже з них створені. Вони показали свою ефективність. Цей процес триває. За короткий термін ми забезпечимо управління ще певної кількості корпусів шляхом призначення до них найбільш підготовлених офіцерів", — розповів Головнокомандувач.

За його словами, корпуси формуються на основі операційних команд, штабів, окремих бригад, шляхом їх масштабування. На посади командирів призначили найбільш кваліфікованих офіцерів. В першу чергу з-поміж командирів бригад, які показали свою ефективність.

Нагадаємо, на форумі Сирський також розповів, яка ситуація в ЗСУ із забезпеченням зброєю. За його словами, є складнощі.

Водночас міністр оборони сказав, де Україна бере дрони на фронт.