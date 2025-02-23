Виробництво дронів — де Україна бере БпЛА для війни

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що 96% усіх дронів виробляються або купуються в Україні. За його словами, наша країна стала найбільшим виробником дронів у світі.

Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

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Умєров розповів, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. За його словами, 96% усіх безпілотників виробляються або купуються саме в нашій країні.

Крім того, міністр наголосив, що Міноборони працює над "мегапроєктами" зі спільного виробництва високотехнологічної зброї з міжнародними топовими виробниками.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна здатна виробляти 4 млн БпЛА на рік.

Водночас засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська наголосила, що Україні потрібно розвивати спроможності у виробництві боєприпасів та в технологіях.