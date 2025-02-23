Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Де Україна бере дрони на фронт — відповідь Умєрова arrow

Де Україна бере дрони на фронт — відповідь Умєрова

23 лютого 2025 15:31
Карина Приходько - Редактор
Виробництво дронів — де Україна бере БпЛА для війни
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що 96% усіх дронів виробляються або купуються в Україні. За його словами, наша країна стала найбільшим виробником дронів у світі.

Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Виробництво дронів в Україні

Умєров розповів, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. За його словами, 96% усіх безпілотників виробляються або купуються саме в нашій країні. 

Крім того, міністр наголосив, що Міноборони працює над "мегапроєктами" зі спільного виробництва високотехнологічної зброї з міжнародними топовими виробниками.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна здатна виробляти 4 млн БпЛА на рік

Водночас засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська наголосила, що Україні потрібно розвивати спроможності у виробництві боєприпасів та в технологіях. 

зброя морські дрони Рустем Умєров виробництво зброї 3 роки війни
Реклама
Реклама
Реклама