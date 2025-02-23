Виробництво зброї — що потрібно розвивати Україні

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. Фото: скриншот з відео

Україні вдалося за лічені роки побудувати одну з найсильніших армій світу й одну з найкращих спецслужб. Для подальшого успіху нам потрібно розвивати спроможності у виробництві боєприпасів та в технологіях.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в інтервʼю для Новини.LIVE.

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"Нам вдалося за лічені роки побудувати одну з найсильніших армій світу, мається на увазі з 2014 року, і одну з найкращих спецслужб, чиї операції вже входять в підручники історії. Так само певні наші військові операції просто блискучі. Вони теж підуть в підручники військового мистецтва", — заявила Берлінська.

Вона додала, що нам потрібно вибудовувати спроможності по виробництву боєприпасів, зокрема, це стосується дронів. За її словами, Україні дуже важливо говорити про самоспроможність саме у виробництві боєприпасів та в технологіях. Починаючи від зв'язку, закінчуючи ракетами та ураженням Росії.

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" підкреслила, що потрібно руйнувати машину російської війни там, де вона зароджується, а це нафтопереробні заводи та логістичні хаби.

"В нас є такі спроможності. Блискучий інженерний потенціал, круті рішення, про більшість яких світ дізнається вже після війни, адже зараз таких "рецептів" не можна розповідати. Українці напрочуд винахідливі і розумні", — сказала Марія Берлінська.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна здатна виробляти 4 млн БпЛА на рік. Причому такий об'єм виробництва можливий попри війну.

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