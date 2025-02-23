Производство оружия — что нужно развивать Украине

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Фото: скриншот из видео

Украине удалось за считанные годы построить одну из сильнейших армий мира и одну из лучших спецслужб. Для дальнейшего успеха нам нужно развивать способности в производстве боеприпасов и в технологиях.

Об этом заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в интервью для Новини.LIVE.

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"Нам удалось за считанные годы построить одну из сильнейших армий мира, имеется в виду с 2014 года, и одну из лучших спецслужб, чьи операции уже входят в учебники истории. Так же определенные наши военные операции просто блестящие. Они тоже пойдут в учебники военного искусства", — заявила Берлинская.

Она добавила, что нам нужно выстраивать способности по производству боеприпасов, в частности, это касается дронов. По ее словам, Украине очень важно говорить о самосостоятельности именно в производстве боеприпасов и в технологиях. Начиная от связи, заканчивая ракетами и поражением России.

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" подчеркнула, что нужно разрушать машину российской войны там, где она зарождается, а это нефтеперерабатывающие заводы и логистические хабы.

"У нас есть такие способности. Блестящий инженерный потенциал, крутые решения, о большинстве которых мир узнает уже после войны, ведь сейчас таких "рецептов" нельзя рассказывать. Украинцы удивительно изобретательны и умны", — сказала Мария Берлинская.

Напомним, недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина способна производить 4 млн БпЛА в год. Причем такой объем производства возможен несмотря на войну.

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