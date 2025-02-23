Производство дронов — где Украина берет БпЛА для войны

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 96% всех дронов производятся или покупаются в Украине. По его словам, наша страна стала крупнейшим производителем дронов в мире.

Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025".

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Производство дронов в Украине

Умеров рассказал, что Украина стала крупнейшим производителем дронов в мире. По его словам, 96% всех беспилотников производятся или покупаются именно в нашей стране.

Кроме того, министр подчеркнул, что Минобороны работает над "мегапроектами" по совместному производству высокотехнологичного оружия с международными топовыми производителями.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина способна производить 4 млн БпЛА в год.

В то же время основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская отметила, что Украине нужно развивать способности в производстве боеприпасов и в технологиях.