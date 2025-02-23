Переход ВСУ на корпусную систему управления — что говорит Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Новини.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, на каком этапе переход ВСУ на корпусную систему управления. По его словам, создано уже пять таких корпусов.

Об этом он рассказал на форуме "Украина. Год 2025".

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Сырский напомнил, что переход ВСУ на корпусную систему управления начали еще в прошлом году. По состоянию на сегодня их создано уже пять.

"Была разработана концепция реорганизации Вооруженных сил Украины в условиях войны. Конечно, мы разобрались и изучили все модели. Это корпусная модель, это дивизионная модель. В наших условиях она оптимальна и наиболее эффективна. Поэтому мы планируем создать определенное количество корпусов. Пять уже из них созданы. Они показали свою эффективность. Этот процесс продолжается. За короткий срок мы обеспечим управление еще определенного количества корпусов путем назначения в них наиболее подготовленных офицеров", — рассказал Главнокомандующий.

По его словам, корпуса формируются на основе операционных команд, штабов, отдельных бригад, путем их масштабирования. На должности командиров назначили наиболее квалифицированных офицеров. В первую очередь из числа командиров бригад, которые показали свою эффективность.

Напомним, на форуме Сырский также рассказал, какова ситуация в ВСУ с обеспечением оружием. По его словам, есть сложности.

В то же время министр обороны сказал, где Украина берет дроны на фронт.