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Сирський відповів, яка ситуація в ЗСУ із забезпеченням зброєю

23 лютого 2025 15:44
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — яка ситуація з постачанням зброї та техніки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський зазначив, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається складною. Однак Україна працює над покращенням.

Про це Олександр Сирський сказав на форумі "Україна. Рік 2025"

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Сирський наголосив, попри те, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається складною, Україна працює над покращенням комплектування ЗСУ, підготовкою воїнів, переходить на систему корпусів, нарощує власне виробництво зброї та боєприпасів. 

Головнокомандувач також наголосив, що Сили безпілотних систем за рік провели близько 130 операцій на території РФ.

Нагадаємо, під час форуму Рустем Умєров розповів, де Україна бере дрони на фронт. За його словами, майже усі виробляються або купуються в Україні. 

Водночас в Мінекономіки повідомили, скільки фінансової допомоги надали Україні за час повномасштабної війни. 

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