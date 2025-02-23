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Сырский ответил, какая ситуация в ВСУ с обеспечением оружием

23 февраля 2025 15:44
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — какова ситуация с поставками оружия и техники
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский отметил, что ситуация с обеспечением оружием и военной техникой остается сложной. Однако Украина работает над улучшением.

Об этом Александр Сырский сказал на форуме "Украина. Год 2025".

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Сырский отметил, несмотря на то, что ситуация с обеспечением оружием и военной техникой остается сложной, Украина работает над улучшением комплектования ВСУ, подготовкой воинов, переходит на систему корпусов, наращивает собственное производство оружия и боеприпасов.

Главнокомандующий также отметил, что Силы беспилотных систем за год провели около 130 операций на территории РФ.

Напомним, во время форума Рустем Умеров рассказал, где Украина берет дроны на фронт. По его словам, почти все производятся или покупаются в Украине.

В то же время в Минэкономики сообщили, сколько финансовой помощи предоставили Украине за время полномасштабной войны.

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