Війна в Україні — чи можливі територіальні поступки

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для України не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Потрібні чіткі гарантії миру.

Про це Андрій Єрмак заявив під час форуму "Україна. Рік 2025".

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"Для України не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету", — наголосив Єрмак.

Він наголосив, що Київ прагне "залізобетонного" миру з чіткими гарантіями безпеки. Мовляв, вже був досвід із Будапештським меморандумом, який свого часу не спрацював.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні вже цього року.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пункти, на яких зосереджується Кабмін. Загалом їх є пʼять.