Война в Украине — возможны ли территориальные уступки

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что для Украины не может быть никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета. Нужны четкие гарантии мира.

Об этом Андрей Ермак заявил во время форума "Украина. Год 2025".

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"Для Украины не может быть никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Киев стремится к "железобетонному" миру с четкими гарантиями безопасности. Мол, уже был опыт с Будапештским меморандумом, который в свое время не сработал.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабмин. Всего их пять.