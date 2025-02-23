Война в Украине — возможны ли территориальные уступки

Ермак ответил, рассматривает ли Украина территориальные уступки
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что для Украины не может быть никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета. Нужны четкие гарантии мира.
Об этом Андрей Ермак заявил во время форума "Украина. Год 2025".
Рассматривает ли Украина территориальные уступки
"Для Украины не может быть никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета", — подчеркнул Ермак.
Он отметил, что Киев стремится к "железобетонному" миру с четкими гарантиями безопасности. Мол, уже был опыт с Будапештским меморандумом, который в свое время не сработал.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабмин. Всего их пять.
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