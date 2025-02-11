РФ відправляє солдатів на "лікування" до КНДР — деталі від ISW

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія, ймовірно, відправляє досвідчених російських військовослужбовців на лікування до Північної Кореї. Водночас там відмовилися від російських грошей на утримання та реабілітацію солдатів.

Про це пише ISW.

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У матеріалі йдеться, що Росія нібито відправила "сотні" досвідчених військовослужбовців до Північної Кореї на лікування. Натомість КНДР "відмовилася від пропозиції Росії" виплатити фінансову компенсацію за медичне обслуговування, харчування та інші витрати, пов'язані з перебуванням росіян.

"Російське військове командування, за повідомленнями, відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, що демонструє загальну зневагу до здоров'я солдатів", — зазначають в ISW.

Тому це ставить під сумнів офіційні заяви Росії щодо лікування військових за кордоном, зокрема, у Північній Кореї.

Але якщо це правда, то прибуття російських солдатів з бойовим досвідом до КНДР дозволить співпрацювати збройним силам країн та ділитися досвідом війни в Україні під час начебто "відновлення сил" військових.

Нагадаємо, Росія за допомогою північнокорейських громадян намагається компенсувати нестачу працівників у цивільному секторі.

Також в ISW вважають, що дії Росії свідчать про відсутність наміру вести мирні переговори, а також про підготовку конфлікту з НАТО.