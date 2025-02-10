КНДР відправила понад 7000 людей до Росії під виглядом студентів, — ISW

Володимир Путін та Ким чен Ин. Фото: росЗМІ

Росія продовжує використовувати свої партнерські відносини з противниками США, включно з Північною Кореєю. Таким чином РФ намагається компенсувати дефіцит ресурсів, який обмежує її економіку та військові спроможності.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Співпраця Росії з КНДР

Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомило, що тисячі північнокорейських робітників прибули до Росії у 2024 році, аби влаштуватися на будівельні роботи.

Водночас за російськими даними, минулого року до країни в'їхали понад 13 200 громадян КНДР, більшість за студентськими візами — понад 7 800 осіб.

Дані прикордонної служби ФСБ свідчать про те, що рекордна кількість північнокорейців в'їхала до Росії з метою навчання з липня по вересень 2024 року, зокрема напередодні повідомлень про початок розгортання північнокорейських військ у Росії на початку жовтня.

В ISW зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія має значну нестачу робочої сили, зокрема в оборонному секторі — станом на грудень 2024 року не вистачало 1,5 мільйона працівників. Таким чином прибуття кількох тисяч північнокорейців для роботи в цивільному секторі є незначним і не зможе суттєво зменшити цей дефіцит.

Але збільшення постачання від КНДР матеріальних засобів і військ можуть стати початком більшого припливу в майбутньому, що, ймовірно, вирішить проблему нестачі робочої сили в Росії.

Крім того, підприємства не платять північнокорейським робітникам таку ж зарплату, як росіянам, що створює додаткову вигоду.

Аналітики вважають, що значне збільшення кількості таких працівників у цивільному секторі в майбутньому може дати можливість використовувати росіян для роботи на російській оборонно-промисловій базі або для участі в бойових діях в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що взяття полонених КНДР на Курщині є доказом залучення третьої країни до війни.

А очільник КНДР Кім чен Ин заявив, що планує продовжувати підтримувати Росію у війні проти України.