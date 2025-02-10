КНДР отправила более 7000 человек в Россию под видом студентов, — ISW

Владимир Путин и Ким чен Ын. Фото: росСМИ

Россия продолжает использовать свои партнерские отношения с противниками США, включая Северную Корею. Таким образом РФ пытается компенсировать дефицит ресурсов, который ограничивает ее экономику и военные возможности.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Сотрудничество России с КНДР

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило, что тысячи северокорейских рабочих прибыли в Россию в 2024 году, чтобы устроиться на строительные работы.

В то же время по российским данным, в прошлом году в страну въехали более 13 200 граждан КНДР, большинство по студенческим визам — более 7 800 человек.

Данные пограничной службы ФСБ свидетельствуют о том, что рекордное количество северокорейцев въехало в Россию с целью обучения с июля по сентябрь 2024 года, в том числе накануне сообщений о начале развертывания северокорейских войск в России в начале октября.

В ISW отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия имеет значительную нехватку рабочей силы, в частности в оборонном секторе — по состоянию на декабрь 2024 года не хватало 1,5 миллиона работников. Таким образом прибытие нескольких тысяч северокорейцев для работы в гражданском секторе является незначительным и не сможет существенно уменьшить этот дефицит.

Но увеличение поставок от КНДР материальных средств и войск может стать началом большего притока в будущем, что, вероятно, решит проблему нехватки рабочей силы в России.

Кроме того, предприятия не платят северокорейским рабочим такую же зарплату, как россиянам, что создает дополнительную выгоду.

Аналитики считают, что значительное увеличение количества таких работников в гражданском секторе в будущем может дать возможность использовать россиян для работы на российской оборонно-промышленной базе или для участия в боевых действиях в Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взятие пленных КНДР на Курщине является доказательством привлечения третьей страны к войне.

А глава КНДР Ким чен Ын заявил, что планирует продолжать поддерживать Россию в войне против Украины.