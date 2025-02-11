РФ отправляет солдат на "лечение" в КНДР — детали от ISW

Россия отправляет военных на "лечение" в КНДР, — ISW
Россия, вероятно, отправляет опытных российских военнослужащих на лечение в Северную Корею. В то же время там отказались от российских денег на содержание и реабилитацию солдат.
Об этом пишет ISW.
Лечение в Северной Корее
В материале говорится, что Россия якобы отправила "сотни" опытных военнослужащих в Северную Корею на лечение. В ответ КНДР "отказалась от предложения России" выплатить финансовую компенсацию за медицинское обслуживание, питание и другие расходы, связанные с пребыванием россиян.
"Российское военное командование, по сообщениям, отправляло раненых обратно в штурмовые группы без лечения, что демонстрирует общее пренебрежение к здоровью солдат", — отмечают в ISW.
Поэтому это ставит под сомнение официальные заявления России о лечении военных за рубежом, в частности, в Северной Корее.
Но если это правда, то прибытие российских солдат с боевым опытом в КНДР позволит сотрудничать вооруженным силам стран и делиться опытом войны в Украине во время якобы "восстановления сил" военных.
Напомним, Россия с помощью северокорейских граждан пытается компенсировать недостаток работников в гражданском секторе.
Также в ISW считают, что действия России свидетельствуют об отсутствии намерения вести мирные переговоры, а также о подготовке конфликта с НАТО.
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