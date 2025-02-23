Скільки систем Patriot ще потрібно Україні — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно ще 20 систем Patriot. Це буде коштувати приблизно 35 мільярдів доларів.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський наголосив, що США можуть надати Україні відповідну зброю для захисту. Він зазначив, що це також інвестування.

"Нам потрібно 20 систем ще, 20 Patriot, це точно 35 мільярдів доларів. Якщо Сполучені Штати мені дадуть 35 мільярдів на Patriot, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували 35 мільярдів. І ми тоді з нашого боку готові будемо вкладати 35 мільярдів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України також заявив, що Україна торік виробила рекордну кількість артсистем. За його словами, мова йде про більшу кількість, ніж виробили країни НАТО.

Зеленський також наголосив, що США робитимуть все, аби гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Він назвав це ціллю Трампа номер один.