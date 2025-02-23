Зеленський пояснив, чому для України важливі Starlink

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про погрози з боку США щодо відключення терміналів Starlink. Він наголосив, що це обладнання забезпечує не лише фронт, а й низку важливих цивільних об'єктів.

Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Можливе відключення Starlink

За словами Зеленського, з боку США не було натяків щодо вимкнення систем супутникового зв'язку Starlink. Але, на його думку, ми маємо бути до цього готові.

"Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем — це лікарні, садочки, школи. Там без Starlink буде складно, це гуманітарний виклик для нас", — сказав президент.

Водночас він зауважив, що за послуги США отримують кошти: їх щомісячно сплачують Польща та Німеччина.

Раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що після відхилення Зеленським початкової угоди про копалини питання подальшого використання Starlink в Україні "стало частиною переговорів".

А у ЦПД повідомили, що у випадку відключення терміналів Starlink існують альтернативні способи зв'язку.