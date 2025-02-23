Зеленский объяснил, почему для Украины важны Starlink

Зеленский отреагировал на угрозы отключения Starlink в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию об угрозах со стороны США об отключении терминалов Starlink. Он отметил, что это оборудование обеспечивает не только фронт, но и ряд важных гражданских объектов.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.
Возможное отключение Starlink
По словам Зеленского, со стороны США не было намеков относительно отключения систем спутниковой связи Starlink. Но, по его мнению, мы должны быть к этому готовы.
"Считаю, что отключать нас от Starlink не правильно. Тысячи систем — это больницы, садики, школы. Там без Starlink будет сложно, это гуманитарный вызов для нас", — сказал президент.
В то же время он отметил, что за услуги США получают средства: их ежемесячно платят Польша и Германия.
Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что после отклонения Зеленским первоначального соглашения об ископаемых вопрос дальнейшего использования Starlink в Украине "стал частью переговоров".
А в ЦПД сообщили, что в случае отключения терминалов Starlink существуют альтернативные способы связи.
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