Зеленский объяснил, почему для Украины важны Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию об угрозах со стороны США об отключении терминалов Starlink. Он отметил, что это оборудование обеспечивает не только фронт, но и ряд важных гражданских объектов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Возможное отключение Starlink

По словам Зеленского, со стороны США не было намеков относительно отключения систем спутниковой связи Starlink. Но, по его мнению, мы должны быть к этому готовы.

"Считаю, что отключать нас от Starlink не правильно. Тысячи систем — это больницы, садики, школы. Там без Starlink будет сложно, это гуманитарный вызов для нас", — сказал президент.

В то же время он отметил, что за услуги США получают средства: их ежемесячно платят Польша и Германия.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что после отклонения Зеленским первоначального соглашения об ископаемых вопрос дальнейшего использования Starlink в Украине "стал частью переговоров".

А в ЦПД сообщили, что в случае отключения терминалов Starlink существуют альтернативные способы связи.