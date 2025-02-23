Ілон Маск звинуватив у брехні Reuters, яка повідомила, що Україні погрожують вимкненням Starlink

Ілон Маск святкує перемогу Трампа на виборах. Фото: Reuters

Мільярдер і власник компанії з надання супутникового інтернету Starlink Ілон Маск назвав брехунами журналістів Reuters. Агенція повідомляла, що послуги Starlink для українських військових є предметом торгу з боку США у земельній угоді з Україною.

Свою відповідь на інформацію журналістів Ілон Маск опублікував у власній соцмережі X.

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Повідомлення Ілона Маска. Фото: Скриншот

Мільярдер заявив, що все це брехня. Він також назвав легендарну агенцію Reuters брехливою, яка поступається за цим параметром не менш легендарній агенції Associated Press, яку Маск розшифрував, як Associated Propaganda.

Річ у тому, що у своєму аналітичному матеріалі Reuters посилалась на власні джерела, які були в курсі переговорів між Зеленським та представником Трампа Келлогом.

Джерела агенції стверджували, що під час зустрічі американські переговорники тиснули на Київ у питанні доступу до критично важливих корисних копалин України. Вони заявили про ймовірність припинення доступу ЗСУ до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, що стало реакцією США на відмову Зеленського від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента про цінні метали.

Згідно з джерелами Reuters, під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує неминуче припинення послуги, якщо вона не досягне угоди щодо найважливіших корисних копалин.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на загрозу відключення Starlink для України. За його словами, є альтернативні речі.

А журналісти The Telegraph пояснили, чому для України угода про корисні копалини невигідна та які дивні умови висунули США.