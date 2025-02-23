Илон Маск обвинил во лжи Reuters, которая сообщила, что Украине угрожают отключением Starlink

Илон Маск празднует победу Трампа на выборах. Фото: Reuters

Миллиардер и владелец компании по предоставлению спутникового интернета Starlink Илон Маск назвал лжецами журналистов Reuters. Агентство сообщало, что услуги Starlink для украинских военных являются предметом торга со стороны США в земельной сделке с Украиной.

Свой ответ на информацию журналистов Илон Маск опубликовал в собственной соцсети X.

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Сообщение Илона Маска. Фото: Скриншот

Миллиардер заявил, что все это ложь. Он также назвал легендарное агентство Reuters лживым, которое уступает по этому параметру не менее легендарному агентству Associated Press, которое Маск расшифровал как Associated Propaganda.

Дело в том, что в своем аналитическом материале Reuters ссылалась на собственные источники, которые были в курсе переговоров между Зеленским и представителем Трампа Келлогом.

Источники агентства утверждали, что во время встречи американские переговорщики давили на Киев в вопросе доступа к критически важным полезным ископаемым Украины. Они заявили о вероятности прекращения доступа ВСУ к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, что стало реакцией США на отказ Зеленского от первоначального предложения министра финансов США Скотта Бессента о ценных металлах.

Согласно источникам Reuters, во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неизбежное прекращение услуги, если она не достигнет соглашения по важнейшим полезным ископаемым.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на угрозу отключения Starlink для Украины. По его словам, есть альтернативные вещи.

А журналисты The Telegraph объяснили, почему для Украины соглашение о полезных ископаемых невыгодно и какие странные условия выдвинули США.