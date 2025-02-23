Війна в Україні — США допоможуть закінчити гарячу фазу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки робитимуть все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Зараз це їхня мета номер один.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Коли в Україні закінчиться гаряча фаза війни

Зеленський вважає, що мета США — закінчення гарячої фази війни в Україні вже цього року. Вони будуть робити для цього все.

"Тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку", — сказав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні цього року.

Крім того, президент заявив, що готовий залишити посаду заради миру. За його словами, він не збирається залишатися при владі десятиліттями.