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США роблять все, щоб війна закінчилась цього року, — Зеленський

23 лютого 2025 18:03
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — США допоможуть закінчити гарячу фазу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Сполучені Штати Америки робитимуть все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Зараз це їхня мета номер один.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський вважає, що мета США — закінчення гарячої фази війни в Україні вже цього року. Вони будуть робити для цього все. 

"Тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку", — сказав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні цього року

Крім того, президент заявив, що готовий залишити посаду заради миру. За його словами, він не збирається залишатися при владі десятиліттями. 

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