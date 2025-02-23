Зеленський пояснив, чому цього тижня не можна завершити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня завершити трирічну повномасштабну війну Росії не вдасться. Він уточнив, що у такому разі для України не буде жодних гарантій.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Президент США Дональд Трамп заявив про нібито готовність завершити узгодження мирних позицій з росіянами вже цього тижня. Натомість Зеленський вважає, що це неможливо, бо Україна не матиме гарантій безпеки.

"Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні", — зазначив він.

Раніше Зеленський заявив, що за три роки від початку повномасштабної війни США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги.

Також він прокоментував переговори зі США. За словами президента, у цьому "Україна просувається вперед".