Зеленский объяснил, почему на этой неделе нельзя завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе завершить трехлетнюю полномасштабную войну России не удастся. Он уточнил, что в таком случае для Украины не будет никаких гарантий.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Президент США Дональд Трамп заявил о якобы готовности завершить согласование мирных позиций с россиянами уже на этой неделе. В ответ Зеленский считает, что это невозможно, потому что Украина не будет иметь гарантий безопасности.

"На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня", — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что за три года с начала полномасштабной войны США предоставили Украине 100 миллиардов долларов помощи.

Также он прокомментировал переговоры с США. По словам президента, в этом "Украина продвигается вперед".