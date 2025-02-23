Война в Украине — США помогут закончить горячую фазу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Соединенные Штаты Америки будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Сейчас это их цель номер один.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

Читайте также:

Когда в Украине закончится горячая фаза войны

Зеленский считает, что цель США — окончание горячей фазы войны в Украине уже в этом году. Они будут делать для этого все.

"Поэтому я говорю, что делать все для этого, не помогая нам, это немножечко другой формат. Это то, что начал мир через силу, но в направлении России, а не в другом направлении", — сказал президент.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине в этом году.

Кроме того, президент заявил, что готов оставить должность ради мира. По его словам, он не собирается оставаться у власти десятилетиями.