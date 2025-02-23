Україна виробила рекордну кількість артилерії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більше, ніж країни НАТО — Зеленський назвав кількість виготовленої артилерії за рік. Йдеться про 154 системи.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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За словами Зеленського, Україна шукає різні варіанти для збільшення виробництва зброї. Він зазначив, що поки немає нової допомоги, доводиться шукати рішення.

"Поки зброя йде, ми шукаємо різні варіанти, ми збільшили виробництво. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 це, на нашу думку, більше, ніж за той рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна виробить більше дронів цього року, ніж торік. За словами Президента, це допомагає "виживати".

"Це не замінює допомогу США, але це не є ціль. І тому, ви самі розумієте, так у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротися з ним", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Україна зараз може виробляти 4 млн дронів на рік. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши, що такий об'єм виробництва можливий попри війну.

У цьому році українську армію посилять FPV-дронами на оптоволокні. Міноборони визначили суму, необхідну для закупівель.