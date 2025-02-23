Украина произвела рекордное количество артиллерии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Больше, чем страны НАТО — Зеленский назвал количество изготовленной артиллерии за год. Речь идет о 154 системах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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По словам Зеленского, Украина ищет различные варианты для увеличения производства оружия. Он отметил, что пока нет новой помощи, приходится искать решения.

"Пока оружие идет, мы ищем разные варианты, мы увеличили производство. В прошлом году 154 системы артиллерии отечественного производства мы сделали. Это рекорд, потому что за год 154 это, по нашему мнению, больше, чем за тот год сделали все страны НАТО вместе. Я считаю, что это серьезный скачок", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина произведет больше дронов в этом году, чем в прошлом году. По словам Президента, это помогает "выживать".

"Это не заменяет помощь США, но это не является целью. И поэтому, вы сами понимаете, да у нас может быть дефицит, но мы будем бороться с ним", — сказал глава государства.

Напомним, Украина сейчас может производить 4 млн дронов в год. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что такой объем производства возможен несмотря на войну.

В этом году украинскую армию усилят FPV-дронами на оптоволокне. Минобороны определили сумму, необходимую для закупок.