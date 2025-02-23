Сколько систем Patriot еще нужно Украине — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 20 систем Patriot. Это будет стоить примерно 35 миллиардов долларов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский отметил, что США могут предоставить Украине соответствующее оружие для защиты. Он отметил, что это также инвестирование.

"Нам нужно 20 систем еще, 20 Patriot, это точно 35 миллиардов долларов. Если Соединенные Штаты мне дадут 35 миллиардов на Patriot, мы будем считать, что они вложились, инвестировали 35 миллиардов. И мы тогда с нашей стороны готовы будем вкладывать 35 миллиардов", — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины также заявил, что Украина в прошлом году произвела рекордное количество артсистем. По его словам, речь идет о большем количестве, чем произвели страны НАТО.

Зеленский также отметил, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Он назвал это целью Трампа номер один.