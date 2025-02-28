Солдати КНДР змінили тактику на Курщині, — 80-та бригада

Солдати КНДР. Ілюстративне фото: AFP

Росія продовжує використовувати бійців Північної Кореї для ведення бойових дій у Курській області. Солдати КНДР почали застосовувати тактику великих "людських хвиль" — по 30-50 осіб без бронетехніки.

Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук в ефірі "Еспресо".

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Тактика РФ на Курщині

За словами військового, фіксується поява зовсім інших підрозділів на Курщині. Там стало відчутним підкріплення з нових військових Північної Кореї.

Росіяни зазвичай використовують тактику малих штурмових груп, а бійці КНДР — наступають великими людськими хвилями по 30-50 осіб, але без бронетехніки. Але нашим воїнам вдалося адаптуватись до цього.

Гайдащук пояснив, що північнокорейські військові могли рухатися по 10-15 кілометрів пішки, вступати в штурмові дії, не зважаючи на те, що проти них застосовували артилерію і FPV-дрони.

"Тобто вони долали великі відстані, рухаючись бігом до наших позицій, і хто добігав, хто виживав під нашим вогнем, тих вже наші десантники знищували біля окопів, біля своїх позицій", — зазначив він.

Також українські захисники дізналися подробиці від полоненого російського солдата щодо підготовки військових КНДР. За їхніми словами, північнокорейцям приділяють значно більше часу на підготовку та краще оснащують, аніж росіян.

Гайдащук додав, що наразі військових Північної Кореї у зоні відповідальності 80-ї бригади немає.

Раніше Reuters писало, що Північна Корея направила додаткові підрозділи військ у Курську область Росії.

Також супутники зафіксували переміщення військових вантажів з КНДР до Росії.