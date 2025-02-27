Поки що точна кількість бійців КНДР невідома, але вони вже у Курській області

Армія КНДР на параді. Ілюстративне фото: росЗМІ

Згідно з повідомленнями південнокорейських ЗМІ, які посилаються на дані національної розвідувальної служби (NIS), КНДР направила додаткові військові підрозділи до Росії. Солдати вже перебувають на Курщині.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що відомо на цей момент

Точної кількості військовослужбовців КНДР поки що немає, але, за інформацією джерел, нові війська розміщені на бойових позиціях у Курській області РФ.

NIS поки що не надавала офіційних коментарів щодо цієї інформації. Раніше агенція повідомляла про направлення понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців до Росії для участі у війні проти України. Західні експерти також стверджують, що російські війська використовують зброю північнокорейського виробництва. Це підтвердив і голова ГУР Кирило Буданов.

Офіційно Північна Корея заперечує надання військової допомоги Росії у війні проти України. Але 11 січня 2025 року ЗСУ полонили у Курській області двох солдатів з КНДР. Південна Корея готова забрати полонених солдат, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Також ми писали, що днями Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати полонених північнокорейських військових голові Північної Кореї Кім Чен Ину. Однак для цього є умови.

Нагадаємо, аналітики ISW нещодавно пояснювали, як Росія дедалі більше покладається на допомогу КНДР та Ірану.