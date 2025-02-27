Пока точное количество бойцов КНДР неизвестно, но они уже в Курской области

Армия КНДР на параде. Иллюстративное фото: росСМИ

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, которые ссылаются на данные национальной разведывательной службы (NIS), КНДР направила дополнительные военные подразделения в Россию. Солдаты уже находятся на Курщине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно на данный момент

Точного количества военнослужащих КНДР пока нет, но, по информации источников, новые войска размещены на боевых позициях в Курской области РФ.

NIS пока не предоставляла официальных комментариев по этой информации. Ранее агентство сообщало о направлении более 11 тысяч северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Западные эксперты также утверждают, что российские войска используют оружие северокорейского производства. Это подтвердил и глава ГУР Кирилл Буданов.

Официально Северная Корея отрицает оказание военной помощи России в войне против Украины. Но 11 января 2025 года ВСУ пленили в Курской области двух солдат из КНДР. Южная Корея готова забрать пленных солдат, ведь фактически признает всех жителей КНДР своими гражданами.

Также мы писали, что на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных северокорейских военных главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Однако для этого есть условия.

Напомним, аналитики ISW недавно объясняли, как Россия все больше полагается на помощь КНДР и Ирана.