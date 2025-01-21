Десантники ЗСУ взяли в полон військового КНДР — деталі від бійців

Українські десантники, які взяли в полон військового КНДР. Фото: скриншот з відео

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли у Курській області в полон військового КНДР. Він був поранений та намагався покінчити життя, аби не потрапити до Сил оборони.

Відповідне відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook у вівторок, 21 січня.

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Військові розповіли, що все розпочалося зі штурму і був дуже великий натиск корейців. Однак за допомогою дронів десантники зупинили наступ ворога. Той військовослужбовець КНДР, якого взяли в полон українські захисники, був поранений. Він був одягнений у російському екіпіруванні і махав воїнам 95 бригади, думаючи, що це солдати РФ.

Зазначається, що корейцю дали ковбасу та вели до бронемашини, аби транспортувати далі. Тоді він щосили розігнався та вдарився у стовп, намагаючись себе вбити. Однак все обійшлося і його передали працівникам СБУ для допиту.

"Не секрет, що військовослужбовці з Північної Кореї не здаються в полон, вони готові накласти на себе руки, аби тільки не потрапити до українських воїнів", — повідомили в Командуванні.

Крім того, бійці ЗСУ розповіли, що, ймовірно, солдати КНДР отримали наказ не здаватися в полон, щоб приховати докази участі Північної Кореї у війні.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох солдатів КНДР. Незадовго в СБУ повідомили подробиці та показали відео допиту.

Водночас в ISW спрогнозували, коли ЗСУ знищать усі війська КНДР, яких Росія залучила до війни. Це можливо середини квітня 2025 року.