Втрати КНДР у Курській області — дані розвідки Південної Кореї

Полонений солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Курській області станом на 13 січня загинули близько 300 солдатів Північної Кореї. Це на 200 військових більше, ніж протягом грудня.

Про це повідомляє Yonhap.

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Втрати КНДР у війні на боці окупантів

За даними Національної розвідувальної служби Республіки Корея, загальні втрати північнокорейських військових наразі оцінюються приблизно у три тисячі осіб. Йдеться про 300 загиблих та 2 700 поранених.

У грудні розвідка Південної Кореї заявляла про втрати в 100 ліквідованих та 1 000 поранених солдатів Північної Кореї.

Нагадаємо, українські захисники взяли в полон двох солдатів КНДР. Один з них заявив про значні втрати у війні.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати полонених солдатів КНДР північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, але висунув певні умови.