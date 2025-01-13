Потери КНДР в Курской области — данные разведки Южной Кореи

Пленный солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Курской области по состоянию на 13 января погибли около 300 солдат Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем в течение декабря.

Об этом сообщает Yonhap.

Читайте также:

Потери КНДР в войне на стороне оккупантов

По данным Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери северокорейских военных сейчас оцениваются примерно в три тысячи человек. Речь идет о 300 погибших и 2 700 раненых.

В декабре разведка Южной Кореи заявляла о потерях в 100 ликвидированных и 1 000 раненых солдат Северной Кореи.

Напомним, украинские защитники взяли в плен двух солдат КНДР. Один из них заявил о значительных потерях в войне.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных солдат КНДР северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но выдвинул определенные условия.