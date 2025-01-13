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В Южной Корее назвали новые потери КНДР на Курщине

13 января 2025 08:30
Аркадий Пастула - Редактор
Потери КНДР в Курской области — данные разведки Южной Кореи
Пленный солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

В Курской области по состоянию на 13 января погибли около 300 солдат Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем в течение декабря.

Об этом сообщает Yonhap.

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По данным Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери северокорейских военных сейчас оцениваются примерно в три тысячи человек. Речь идет о 300 погибших и 2 700 раненых.

В декабре разведка Южной Кореи заявляла о потерях в 100 ликвидированных и 1 000 раненых солдат Северной Кореи.

Напомним, украинские защитники взяли в плен двух солдат КНДР. Один из них заявил о значительных потерях в войне.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных солдат КНДР северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но выдвинул определенные условия.

война КНДР Южная Корея потери оккупантов Курская область Северная Корея

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