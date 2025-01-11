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У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

11 січня 2025 14:58
Аркадій Пастула - Редактор
Взяття в полон солдатів КНДР — у СБУ повідомили деталі
Полонений солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Сили оборони України взяли в полон перших солдатів Північної Кореї, які воювали на боці російських окупантів у Курській області. Це дозволило отримати беззаперечні докази участі КНДР у війні.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у суботу, 11 січня.

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Відомо, що одного з солдатів Північної Кореї 9 січня захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого — воїни-десантники ЗСУ.

Після взяття в полон їм надали всю необхідну медичну допомогу. Для проведення першочергових слідчих дій їх перевезли до Києва. Умови їх утримання відповідають нормам міжнародного законодавства.

Полонені не володіють українською, англійською чи російською мовами, тому спілкування з ними здійснюється через перекладачів корейської мови у співпраці з розвідкою Південної Кореї.

"На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів", — йдеться у повідомленні.

Солдат КНДР, у якого був квиток, заявив, що цей документ йому видали в Росії восени минулого року. За його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями загарбників.

Крім того, полонений зазначив, що народився у 2005 році. Він обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Північнокорейський військовий також розповів, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

"Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника", — йдеться у повідомленні.

СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні. Відомо, що слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за статтею 437 КК України — планування підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові захопили двох солдатів Північної Кореї в полон. Він опублікував їх фото.

Також український лідер зазначив, що російський диктатор Володимир Путін почав наймати солдатів із Північної Кореї, щоб продовжувати війну.

СБУ війна ЗСУ КНДР полонені Курська область

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