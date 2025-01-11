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В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

11 января 2025 14:58
Аркадий Пастула - Редактор
Взятие в плен солдат КНДР — в СБУ сообщили детали
Пленный солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Силы обороны Украины взяли в плен первых солдат Северной Кореи, которые воевали на стороне российских оккупантов в Курской области. Это позволило получить неоспоримые доказательства участия КНДР в войне.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в субботу, 11 января.

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Известно, что одного из солдат Северной Кореи 9 января захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого — воины-десантники ВСУ.

После взятия в плен им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для проведения первоочередных следственных действий их перевезли в Киев. Условия их содержания соответствуют нормам международного законодательства.

Пленные не владеют украинским, английским или русским языками, поэтому общение с ними осуществляется через переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.

"На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. А другой вообще был без документов", — говорится в сообщении.

Солдат КНДР, у которого был билет, заявил, что этот документ ему выдали в России осенью прошлого года. По его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками захватчиков.

Кроме того, пленный отметил, что родился в 2005 году. Он занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Северокорейский военный также рассказал, что ехал якобы на обучение, а не на войну против Украины.

"Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика", — говорится в сообщении.

СБУ проводит необходимые следственные меры для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне. Известно, что следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по статье 437 УК Украины — планирование подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные захватили двух солдат Северной Кореи в плен. Он опубликовал их фото.

Также украинский лидер отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать войну.

СБУ война ВСУ КНДР пленные Курская область

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