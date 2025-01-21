Десантники ВСУ взяли в плен военного КНДР — детали от бойцов

Украинские десантники, которые взяли в плен военного КНДР. Фото: скриншот из видео

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в Курской области в плен военного КНДР. Он был ранен и пытался покончить жизнь, чтобы не попасть к Силам обороны.

Соответствующее видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook во вторник, 21 января.

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Военные рассказали, что все началось со штурма и был очень большой напор корейцев. Однако с помощью дронов десантники остановили наступление врага. Тот военнослужащий КНДР, которого взяли в плен украинские защитники, был ранен. Он был одет в российскую экипировку и махал воинам 95 бригады, думая, что это солдаты РФ.

Отмечается, что корейцу дали колбасу и вели к бронемашине, чтобы транспортировать дальше. Тогда он изо всех сил разогнался и ударился в столб, пытаясь себя убить. Однако все обошлось, и его передали работникам СБУ для допроса.

"Не секрет, что военнослужащие из Северной Кореи не сдаются в плен, они готовы покончить с собой, лишь бы только не попасть к украинским воинам", — сообщили в Командовании.

Кроме того, бойцы ВСУ рассказали, что, вероятно, солдаты КНДР получили приказ не сдаваться в плен, чтобы скрыть доказательства участия Северной Кореи в войне.

Напомним, 11 января Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР. Незадолго в СБУ сообщили подробности и показали видео допроса.

В то же время в ISW спрогнозировали, когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, которых Россия вовлекла в войну. Это возможно в середине апреля 2025 года.